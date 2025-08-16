Piden animalistas a legisladores de Veracruz que avance iniciativa de «Seres Sintientes»

agosto 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. En Xalapa, como en otras ciudades del estado de manera simultánea, se lanzó la campaña «Seres Sintientes», con la que buscan que la iniciativa que se hizo desde abril, en materia de Protección de los animales, del año pasado en el Congreso Local, avance.

Activistas de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales del Estado de Veracruz (CADAV) dijeron que el Código Penal necesita ser revisado, dado que ha quedado obsoleto.

«Queremos que quede establecido que los animales son seres sintientes, sujetos de una protección especial, no estaríamos siendo los primeros porque esto ya se aprobó en Baja California y otros lugares y tenemos que avanzar», dijo Lourdes Jiménez integrante de la coalición.

Dijo que Veracruz ha sido históricamente un estado vanguardista en cuanto a legislación y procuración de justicia de los animales, sin embargo, ahora se tiene el riesgo de quedar atrás.

Y es que explicó que esto no depende de la labor de los activistas sino de las autoridades.

«Queremos que esta iniciativa de ley pase de las comisiones a votación, necesitamos un dictamen para que de vote la iniciativa de Seres Sintientes, no lo hemos logrado aún cuando está desde abril que presenta el partido Verde con apoyo de Morena, pero que está frenada».

Expuso que los seres vivientes no son solo perros y gatos, sino todos los animales y se han tenido múltiples problemáticas que es necesario atender.