Maestros de Teba piden cambio de adscripción por temor a afectaciones climatológicas

diciembre 19, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Docentes de la Sierra de Ilamatlán y de Zongolica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), han solicitado formalmente su cambio de adscripción a una zona escolar urbandaa.

Lo anterior, por temor a que una contingencia natural en las zonas donde laboran pueda provocar queden aislados o pierdan la vida, como ocurrió en la zona norte de Veracruz.

El secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Reveriano Marín Hernández explicó que los maestros son del Sistema de Telebachillerato y las zonas en donde laboran se ubican en zonas riesgosas.

“Saben que representan una posibilidad que se venga el cerro (…) los estamos atendiendo, estamos en proceso de realizarlo”.

Respecto a las inundaciones en la zona norte de principios del pasado mes de octubre, el también diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Educación, aseguró que ninguna escuela será reubicada ni se perderá el año lectivo.

Dijo que hay escuelas que requieren trabajos de reforzamiento, pero no de que se reubiquen, “hasta hoy no tengo el dato de que alguna escuela se vaya a reubicar”.

También descartó la posibilidad de que se vaya a perder el ciclo escolar en algunos de los municipios que resultaron afectados por las inundaciones.

“No hay ningún riesgo, de hecho, los maestros estuvieron realizando actividades de manera virtual con los niños, incluso donde había edificios que no se podía entrar, los maestros citaban a los niños y afuera les daban actividades y el otro día regresaban a revisarlas y daban más actividades, pero se estuvo atendiendo, no hay riesgo, para nada”.