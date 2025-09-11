Docentes denuncian irregularidades en la SEV

septiembre 11, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), donde tomaron la Subdirección de Secundarias Técnicas.

Los inconformes denunciaron anomalías en trámites realizados tanto en esta área como en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), señalando presuntos actos de corrupción y favoritismo en la asignación de plazas.

Los profesores colocaron pancartas en diferentes espacios del inmueble ubicado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, al sur de la capital.

“No más vicios y corrupción en la SEV”, “Respeto a las propuestas seccionales” y “Devuelve la plaza que te asignaste, Luis Ordaz”, se leía en sus mensajes.

De acuerdo con Rosa Castro Morales, secretaria de Finanzas de la Sección 32, se presiona a las autoridades educativas para que atiendan las demandas y corrijan las prácticas que afectan los procesos administrativos y laborales de los trabajadores de la educación.