Necesario capacitar a los docentes en temas de autismo 

febrero 25, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En las escuelas de la entidad hace falta capacitación para los docentes así como infraestructura para atender a los menores con autismo coincidieron especialistas.

Itzury Carsi Perdomo licenciada en ciencias de educación expuso que hay maestros que se enfrentan al «caos» y el estrés por no contar con las herramientas para trabajar con estudiantes con esta condición.

Sostuvo que la educación es un derecho para las infancias por lo que no se tiene que negar el acceso a nadie, pero sí hace falta contar con las herramientas para hacerlo de manera efectiva.

«Lo principal es la capacitación a los docentes, brindarles herramientas a los docentes, desde el momento en que yo llego y hablo con el docente que está en caos y le abro un poco el panorama de lo que está pasando, baja muchísimo el estrés del docente», dijo

No obstante admitió que este es un proceso que va requerir de tiempo e inversión a lo que actualmente las autoridades educativas no le están apostando.

«Antes de poder exigir inclusión en las escuelas, que preparen el campo, que las escuelas sean capacitadas, sean preparadas tanto física como con herramientas terapéuticas o simplemente herramientas de regulación como un simple columpio en las escuelas», dijo.

Consideró que en el momento en que se tengan esos recursos básicos y la preparación de los docentes, se podrá trabajar con mayor seguridad.