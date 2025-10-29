Luego del viento del frente frío 11, se esperan lluvias y bajas temperaturas en Xalapa

octubre 29, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa , Ver.- Se reportan caída de árboles, daños a automóviles, así como destechamiento de algunas viviendas derivado de las fuertes rachas de vientos que se registran por el paso del Frente Frío Número 11 por la ciudad de Xalapa, informó el director de la Unidad de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa, Enrique Fonseca.

El funcionario municipal recordó que desde el pasado lunes se hizo por parte de las autoridades municipales el alertamiento por el paso de este fenómeno natural a la ciudadanía.

«El Frente Frío Número 11 está generando rachas de viento al momento de 46 kilómetros por hora y se intensificarán hasta el orden de 60 a 70 kilómetros por hora, las rachas más fuertes van a ser entre las 12 del día y 3 de la tarde. Una vez que baje la intensidad se espera lluvias moderadas y marcado descenso de temperatura”.

Ante ello se emitió un aviso especial con las recomendaciones necesarias sobre la presencia de viento fuerte.

Adelantó que se espera que se mantengan las bajas temperaturas y las lluvias durante jueves y viernes en Xalapa.