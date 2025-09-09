Lluvias y ambiente caluroso en Veracruz

septiembre 9, 2025

Este día, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias fuertes en Durango; chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California. Por otra parte, el frente núm. 2 prevalecerá con características de estacionario sobre el noreste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, propiciarán lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí; lluvias fuertes en Nuevo León e intervalos de chubascos en Coahuila; así como rachas de viento de 30 a 50 km/h en los estados mencionados. Simultáneamente, la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del golfo de Tehuantepec y, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como lluvias fuertes en Quintana Roo. Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente, centro y sur del territorio nacional. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.





Pronóstico de lluvias para hoy 09 de septiembre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 09 de septiembre de 2025:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Quintana Roo.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 09 de septiembre de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.





Pronóstico de viento y oleaje para hoy 09 de septiembre de 2025:



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Baja California Sur.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas (costa).





Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.



Península de Baja California: Cielo despejado a medio nublado con chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur, así como lluvias aisladas en Baja California. Durante la mañana, ambiente cálido y templado en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (sur); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Sonora; todas las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Por la mañana, ambiente cálido en la región y templado en sierras, así como caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur), así como muy fuertes en Guerrero. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, así mismo, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región y ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Oaxaca y en la costa de Chiapas, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco; todas acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana ambiente fresco a templado, con bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas, así como rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche, así como fuertes en Quintana Roo, todas acompañadas con descargas eléctricas, mismas que podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Ambiente cálido por la mañana y caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, así como fuertes en Nuevo León, Durango, Zacatecas y Aguascalientes; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Chihuahua y Coahuila. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco a templado, frío en las sierras y bancos de niebla dispersos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como templado en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro, Hidalgo y Puebla; así como fuertes en Guanajuato, Morelos y Tlaxcala, acompañadas con descargas eléctricas y posibles caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío en zonas serranas de Puebla y bancos de niebla dispersos. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Querétaro, Hidalgo y Puebla, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Acapulco, Gro., 88.0; Ángel Albino Corzo, Chis., 66.0; Hidalgo, Tamps., 65.0; Naolinco, Ver., 53.0 y Huehuetla, Hgo., 52.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 42.5; Culiacán, Sin., 40.0; La Paz, B.C.S., 37.4; Campeche, Camp., 37.0; Salina Cruz, Oax., 36.4; Mérida, Yuc., 35.5; Colima, Col., 35.3; Torreón, Coah., 35.1; Villahermosa, Tab., 35.0 y Tacubaya, CDMX, 25.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 12.0; Zacatecas, Zac., 12.8; Tlaxcala, Tlax., 13.2; Tulancingo, Hgo., 13.8; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.7; Huajuapan de León, Oax., 14.8; Durango, Dgo., 15.2; Puebla, Pue., 15.4 y Tacubaya, CDMX, 15.6.