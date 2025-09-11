Lluvias intensas con descargas eléctricas en Veracruz

septiembre 11, 2025

Este día, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplazará al sur de Guerrero, su circulación interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá desde el occidente hasta el centro del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, incluido el valle de México, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste) y Guerrero (centro y costa). Asimismo, se prevén vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (occidente). Por otra parte, canales de baja presión al interior del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). El monzón mexicano propiciará chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país. Finalmente, el frente núm. 3 se disipó en el transcurso de la noche.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de septiembre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de septiembre de 2025:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 11 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 11 de septiembre de 2025:



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca (occidente).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Colima (costa), Chiapas, Campeche y Yucatán.





Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca (occidente).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Colima y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México y en la Ciudad de México; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos y descargas eléctricas en Baja California Sur. Sin lluvia en Baja California. Por la mañana, bancos de niebla en la costa occidental de la península y ambiente frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sinaloa; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, ambiente fresco en la región y frío en zonas serranas. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y rachas de hasta 45 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima y Michoacán (noroeste), y lluvias fuertes en Nayarit; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado, así como frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán. Rachas de viento de 30 a 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Colima. Y rachas de hasta 45 km/h en Nayarit y Jalisco.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día con lluvias puntuales intensas en Guerrero (centro y costa), Oaxaca (norte, noreste y suroeste) y Chiapas (norte y este); acompañadas con descargas eléctricas; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Bancos de niebla o neblina en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado, y cálido a caluroso durante la tarde. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca (occidente), así como rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (centro y sur) y Tabasco, así como fuertes en Tamaulipas; acompañadas con descargas eléctricas; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de hasta 45 km/h en la costa central de Veracruz.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste), y muy fuertes en Quintana Roo; acompañadas con descargas eléctricas; además, podrían originar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento del noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en Campeche y Yucatán.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí; las cuales, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, y lluvias aisladas en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Ambiente frío a fresco por la mañana, y muy frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Coahuila; rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León y San Luis Potosí; así como rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste), y lluvias fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco a frío en sierras de Hidalgo y Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala; y rachas de hasta 45 km/h en Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Ángel Albino Corzo, Chis., 83.0; Palizada, Camp., 51.0; Padilla, Tamps., 47.0; Tlalpan, CDMX, 45.0; Monterrey, N.L., 42.0; Coatzacoalcos, Ver., 41.0; Mérida, Yuc., 41.0 y Tultitlán, Edo. Méx., 22.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C., 41.6; Hermosillo, Son., 41.5; Ciudad Constitución, B.C.S., 38.5; Valladolid, Yuc., 37.9; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 36.8; Piedras Negras, Coah. y Choix, Sin., 36.0; Campeche, Camp., 35.7 y Tacubaya, CDMX, 25.3.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Ensenada, B.C., 7.0; Toluca, Edo. Méx., 11.0; San Dimas, Dgo., 11.8; Zacatecas, Zac., 11.9; Tulancingo, Hgo., 12.4; Puebla, Pue., 13.4; Tlaxcala, Tlax. y San Cristóbal de las Casas, Chis., 13.8; Nochistlán, Oax., 14.2 y Tacubaya, CDMX, 14.3.