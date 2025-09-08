Lluvias fuertes con descargas eléctricas en Veracruz

septiembre 8, 2025

Para hoy, el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Nayarit; puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango; lluvias con intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua; así como lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California. A su vez, el sistema frontal núm. 2, con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con inestabilidad atmosférica, lo que generará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas; y puntuales fuertes con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Nuevo León y Coahuila. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, así como la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 31), propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán. Asimismo, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el interior del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco; puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas; puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes; y lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala y Guanajuato. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por las tardes en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en el noreste de Baja California; y zonas de Sonora y Sinaloa.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a torrenciales, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 08 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (este), Nayarit y Jalisco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 08 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste, sur y este) y Sinaloa (norte y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Tamaulipas y Veracruz.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 08 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 08 de septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla o neblina en zonas altas de la región, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en las zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo nublado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Estado de México y Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Cielo despejado a medio nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en el noreste de Baja California y en la costa occidental de la península; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región, y frío en zonas serranas del norte de Baja California. Durante la tarde, Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en el noreste de Baja California; lluvias aisladas acompañadas con descargas eléctricas en zonas de Baja California y Baja California Sur. Viento del noreste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en el noroeste de Sonora y en su costa; cielo despejado a medio nublado; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Sonora y Sinaloa; lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Sonora. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas costeras de Sonora y Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco, y cálido en el sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco (oeste), y muy fuertes en Colima y Michoacán, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región, y frío en zonas serranas de Oaxaca. Posibilidad de lluvias aisladas en zonas costeras de Chiapas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas; lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, y puntuales fuertes en Guerrero, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca y Chiapas; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 20 a 30 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla o neblina en zonas altas de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en zonas de Tamaulipas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en el este de Tabasco; lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (este), y puntuales muy fuertes en Veracruz y Tabasco, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz; las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Tamaulipas y Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Posibilidad de lluvias aisladas en zonas costeras de Quintana Roo. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche; y puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas, Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de la región, así como en el norte de Coahuila y Nuevo León; cielo despejado a medio nublado; ambiente templado, siendo fresco en zonas altas de la región, frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y cálido en el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos en zonas de Coahuila y Nuevo León. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango, siendo templado en zonas serranas de Durango y Nuevo León; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida, además de chubascos en Chihuahua. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de la región; ambiente fresco, siendo frío en zonas serranas de Hidalgo y Morelos, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla, y templado en el centro y sur de Morelos, llegando a ser cálido en el noreste de Hidalgo y norte de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 30 °C en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos; lluvias puntuales fuertes en Querétaro, Hidalgo y Puebla, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Hidalgo y Puebla; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala; así como rachas menores a 30 km/h en zonas de Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Cunduacán (Samaria), Tab. 89.0; Piedras Negras (Observatorio), Coah. 78.0; China (El Cuchillo), N.L. 58.0; Chapultenango, Chis. 56.0; Mainero (Magueyes), Tamps. 47.0; Tlalpan (Picacho Homún), Cd. de Méx. 46.0; Temamatla (San Luis Ameca 2), Edo. de Méx. 10.0; Xicotepec (Tlaxcalaltongo), Pue. 5.0; Acaxochitlán (La Laguna), Hgo. 2.0 y Nogales, Son. 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C. 40.6; Culiacán, Sin. 39.0; Campeche, Camp. 38.3; Ciudad Constitución, B.C.S. 37.5; Valladolid, Yuc. 37.4 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 25.5.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax. y Huajuapan de León, Oax. 12.6; Zacatecas, Zac. 12.9; Puebla, Pue. 13.8; Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. y San Cristóbal de las Casas, Chis. 14.0; Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 16.0; Durango, Dgo. y Morelia, Mich. 16.2.