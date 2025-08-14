Llama SADER a reportar casos de gusano barrenador

agosto 14, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), exhortaron a los productores ganaderos a reportar cualquier caso de animales infectados con gusano barrenador, a fin de actuar de inmediato.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán, aseveró que la carne se puede consumir sin riesgo alguno.

Además, aclaró que ante los reportes de presencia de gusano barrenador no habrá sanciones, cuarentenas, ni sacrificios de animales.

El objetivo es atender cada caso de manera gratuita, promoviendo la notificación temprana de casos para evitar brotes mayores.

“Hay un mito dando vueltas ahí y quería hablarle sobre todo a las personas ganaderas. No es verdad que si ustedes reportan un caso de un animal suyo que está infectado, los vamos a congelar en el padrón, que les vamos a impedir que vendan sus animales, que les vamos a quitar el derecho a estar en el siniiga (Sistema Nacional de Identificación de Ganado), eso no es cierto, es totalmente falso”.

Asimismo, explicó que los productores deben reportar de inmediato cualquier brote ante la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) de Senasica o a su asociación ganadera local.

“Si ustedes reporta un caso, ese animal, ese animal, el único animal que estuvo infectado, sí no se va poder transportar durante 15 días, pero ese animal, los otros animales que ustedes tengan en el mismo rancho, en el mismo corral, si ustedes los bañan, los tratan a los 3 días, listo”.

Reiteró, finalmente, que nadie los sacará del padrón, ni pondrá candado en el Sistema de Identificación Animal.