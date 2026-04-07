Convoca SADER al Premio Nacional de Sanidad Animal 2026

abril 7, 2026

El ganador recibirá una medalla y un pago de 600 mil pesos

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, emitió la convocatoria para el Premio Nacional de Sanidad Animal 2026, reconocimiento que distingue a profesionales que han destacado por su contribución a la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan a los animales.

El premio consiste en una medalla bañada en bronce, plata y oro, un diploma y una gratificación económica de 695 mil pesos.

La convocatoria está dirigida a personas de nacionalidad mexicana que cuenten con título profesional en áreas relacionadas con la sanidad animal, así como a profesionistas que, en vida, hayan realizado aportaciones relevantes en este ámbito.

Las y los candidatos deberán ser propuestos por instituciones oficiales o privadas, colegios de profesionistas, asociaciones de especialistas, instituciones de investigación o promoción de actividades pecuarias, académicas o profesionales, así como asociaciones de productores o cámaras industriales vinculadas al sector.

Las propuestas deberán enviarse al Titular de la Dirección General de Salud Animal a más tardar el 5 de junio de 2026.

El Jurado Calificador estará integrado por un presidente —quien será el titular de la SADER o la persona que este designe—, un secretario y 15 vocales, cuyos nombres se darán a conocer al momento de anunciar a la persona ganadora.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 9 de octubre en la Ciudad de México, en las oficinas del SENASICA, adscritas a la Dirección General de Salud Animal.