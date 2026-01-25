Llama gobernadora Nahle a vacunarse contra el sarampión

enero 25, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García hizo un llamado a la población a seguir las indicaciones del personal de salud para evitar el contagio de Sarampión en la entidad veracruzana.

En entrevista este fin de semana, durante el arranque de la campaña de vacunación contra esta enfermedad que se llevó a cabo en San Andrés Tuxtla, la mandataria aseveró que se busca que el estado esté libre del mismo.

“La campaña de vacunación contra sarampión la hacemos en San Andrés Tuxtla para todo el estado. Que todos se vacunen, todos los que indiquen los médicos, quiénes nos debemos vacunar y queremos que el 100 por ciento esté libre en Veracruz”.

Hay que recordar que de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud Federal al 22 de enero se habían reportado en Veracruz 37 casos probables de sarampión, de los cuales 1 fue confirmado, ubicado en Xalapa.

La mandataria veracruzana dijo que está garantizado el abasto de vacuna en los 813 centros de salud y 60 hospitales públicos.

El sarampión es una enfermedad viral que puede prevenirse con la vacunación, cuyos síntomas son fiebre, ojos rojos y con secreciones, tos, erupción rojiza en la piel y manchas blancas dentro de la boca.