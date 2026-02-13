Dos semanas de heladas consecutivas en Veracruz y temperaturas de hasta -8 grados Celsius

febrero 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son al menos 15 días consecutivos en Veracruz en los que se han registrado heladas en los municipios cercanos al Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Sierra de Huayacocotla, informó la jefa del Departamento de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes.

La funcionaria federal, en conferencia de este viernes del Comité Estatal de Meteorología del Estado de Veracruz, dijo que de 34 frentes fríos, 13 han tocado el estado de Veracruz y el próximo domingo llegará a tierras veracruzanas el Frente Frío Número 34.

Indicó que esta semana se registró la temperatura más baja de la temporada en la comunidad de Zalayeta con -8 grados Celsius, -3 en Las Vigas, -2 en La Joya, -2 en Loma Grande en Mariano Escobedo y en Xalapa 1.7 grados en la zona de Seminario.

“En cuanto a las heladas les comentaba que llevamos varios días consecutivos con ellas, tuvimos un periodo del 28 de enero al 4 de febrero, ocho días consecutivos y solamente, rompió esta cadena el 5 de febrero, pero nuevamente a partir del 6 y hasta el día de hoy se han registrado heladas”.

Los municipios donde se han registrado estos fenómenos naturales son Perote, Huatusco, la zona de Las Vigas, Huayacocotla, La Joya, Tlaquilpa, Xoxocotla.

Sobre el frente frío 34, dijo, estará llegando el próximo domingo de carnaval a la entidad veracruzana y después, la semana próxima del lunes 16 al viernes 20 no se prevé la llegada de un nuevo frente.

“Eso estará implicando que la semana que viene tendremos condiciones más estables, menos precipitación y la temperatura máxima se irá incrementando gradualmente”.