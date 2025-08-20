Liga MX Femenil enfrentará a FC Barcelona en partido histórico
agosto 20, 2025
El Estadio Universitario de Tigres será la sede del encuentro histórico entre las estrellas de la Liga MX Femenil y Barcelona. El enfrentamiento será el 22 de agosto en punto de las 20:30 horas (tiempo de la Ciudad de México), y será transmitido exclusivamente por el canal 6.
El combinado de la Liga MX estará compuesto por 30 futbolistas de los 18 equipos que la integran. El grupo incluye a jugadoras que fueron seleccionadas por su rendimiento en el Apertura 2024 y Clausura 2025, algunas elegidas por sus actuaciones destacadas durante las jornadas, dos elegidas como sorpresa y tres por votación del público.
La plantilla estará conformada por:
Blanca Félix – Chivas
Esthefanny Barreras – Pachuca
Charlyn Corral – Pachuca
Jaqueline Ovalle – Tigres
Valeria Zárate – Atlético de San Luis
Deneisha Blackwood – Cruz Azul
Nicki Hernández – América
Greta Espinoza – Tigres
Ruth Bravo – León
Andrea Pereira – Pachuca
Julitha Singano – Juárez
Michel Fong – Tijuana
Domenica Rodríguez – Santos
Karla Nieto – Pachuca
Amandine Henry – Toluca
Irene Guerrero – América
Brenda Cerén- Atlas
Joselyn Solis – Puebla
Samantha Calvillo – Necaxa
Alice Soto – Monterrey
Carolina Jaramillo – Chivas
Aerial Chavarín – Cruz Azul
Sinoxolo Cesane – Mazatlán
Stephanie Ribero – Pumas
Sarahí Ceceña – Querétaro
Anika Rodríguez – Tigres
Diana García – Monterrey
Scarlett Camberos – América
Jennifer Hermoso – Tigres
Alicia Cervantes – Chivas
Este partido será una gran vitrina para la Liga MX Femenil, siendo un proceso de internacionalización. Una de las metas es que las jugadoras de la liga mexicana puedan ir a Europa, o, en su caso, que las futbolistas del mercado europeo se interesen en venir al fútbol mexicano. Medir al talento local contra las actuales campeonas de España, y tres veces ganadoras de la Women’s Champions League, será una prueba para medir el progreso que se ha tenido y representa un premio para una afición que apoyó desde el principio.
Las 26 jugadoras del Barcelona:
Gemma Font
Cata Coll
Txell Font
Irene Paredes
Emilia Szymczak
María León
Laia Alexandri
Marta Torrejón
Aicha Camara
Ona Battle
Lucía Corrales
Esmee Brugts
Sydney Schertenleib
Alexia Putellas
Patri Guijarro
Aitana Bonmatí
Kika Nazareth
Vicky López
Clara Serrajordi
Alba Caño
Salma Paralluelo
Claudia Pina
Caroline Graham
Ewa Pajor
Celia Segura
Pere Romeu
Además de disputar el duelo de estrellas, el 24 de agosto se medirán contra el América Femenil, como parte de su gira en México. Estos partidos conforman la pretemporada que tendrá el conjuto culé de cara al inicio de La Liga F, que inicia a finales de agosto.