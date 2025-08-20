Liga MX Femenil enfrentará a FC Barcelona en partido histórico

agosto 20, 2025

El Estadio Universitario de Tigres será la sede del encuentro histórico entre las estrellas de la Liga MX Femenil y Barcelona. El enfrentamiento será el 22 de agosto en punto de las 20:30 horas (tiempo de la Ciudad de México), y será transmitido exclusivamente por el canal 6.

El combinado de la Liga MX estará compuesto por 30 futbolistas de los 18 equipos que la integran. El grupo incluye a jugadoras que fueron seleccionadas por su rendimiento en el Apertura 2024 y Clausura 2025, algunas elegidas por sus actuaciones destacadas durante las jornadas, dos elegidas como sorpresa y tres por votación del público.

La plantilla estará conformada por:

Blanca Félix – Chivas

Esthefanny Barreras – Pachuca

Charlyn Corral – Pachuca

Jaqueline Ovalle – Tigres

Valeria Zárate – Atlético de San Luis

Deneisha Blackwood – Cruz Azul

Nicki Hernández – América

Greta Espinoza – Tigres

Ruth Bravo – León

Andrea Pereira – Pachuca

Julitha Singano – Juárez

Michel Fong – Tijuana

Domenica Rodríguez – Santos

Karla Nieto – Pachuca

Amandine Henry – Toluca

Irene Guerrero – América

Brenda Cerén- Atlas

Joselyn Solis – Puebla

Samantha Calvillo – Necaxa

Alice Soto – Monterrey

Carolina Jaramillo – Chivas

Aerial Chavarín – Cruz Azul

Sinoxolo Cesane – Mazatlán

Stephanie Ribero – Pumas

Sarahí Ceceña – Querétaro

Anika Rodríguez – Tigres

Diana García – Monterrey

Scarlett Camberos – América

Jennifer Hermoso – Tigres

Alicia Cervantes – Chivas

Este partido será una gran vitrina para la Liga MX Femenil, siendo un proceso de internacionalización. Una de las metas es que las jugadoras de la liga mexicana puedan ir a Europa, o, en su caso, que las futbolistas del mercado europeo se interesen en venir al fútbol mexicano. Medir al talento local contra las actuales campeonas de España, y tres veces ganadoras de la Women’s Champions League, será una prueba para medir el progreso que se ha tenido y representa un premio para una afición que apoyó desde el principio.

Las 26 jugadoras del Barcelona:

Gemma Font

Cata Coll

Txell Font

Irene Paredes

Emilia Szymczak

María León

Laia Alexandri

Marta Torrejón

Aicha Camara

Ona Battle

Lucía Corrales

Esmee Brugts

Sydney Schertenleib

Alexia Putellas

Patri Guijarro

Aitana Bonmatí

Kika Nazareth

Vicky López

Clara Serrajordi

Alba Caño

Salma Paralluelo

Claudia Pina

Caroline Graham

Ewa Pajor

Celia Segura

Pere Romeu

Además de disputar el duelo de estrellas, el 24 de agosto se medirán contra el América Femenil, como parte de su gira en México. Estos partidos conforman la pretemporada que tendrá el conjuto culé de cara al inicio de La Liga F, que inicia a finales de agosto.