Finalíssima queda a la deriva por crisis en Medio Oriente

marzo 2, 2026

Tras los recientes conflictos bélicos suscitados en Medio Oriente, la sede asignada para albergar la Finalíssima ha quedado en suspenso. Catar decidió cancelar cualquier certamen deportivo debido a los riesgos que implica realizar actos masivos en el contexto geopolítico actual, dejando el esperado duelo entre España y Argentina con un futuro incierto.

A través de un comunicado, la Asociación de Fútbol de Catar anunció el “aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso”. Si bien el organismo aclaró que las nuevas fechas se informarán oportunamente por sus canales oficiales, la noticia ha reabierto el debate sobre la necesidad de buscar una plaza alternativa de emergencia.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se pronunció al respecto señalando que la prioridad absoluta es el cese de las hostilidades, una solución que beneficiaría a la región más allá del ámbito futbolístico. No obstante, sugirió que “mientras no se pueda jugar ahí, se debe buscar otra sede, si es que es posible”, lo cual se perfila como la vía más lógica ante la gravedad de la situación.

En las últimas horas, han trascendido negociaciones sobre la posible reubicación del choque. Entre las opciones que se especulan para sustituir a los cataríes figuran Londres, Miami y Madrid, de acuerdo con información de RTVE. Sin embargo, hasta el momento no existe una postura oficial por parte de la FIFA, la RFEF o la AFA.

Por último, otro de los grandes desafíos que enfrenta la organización es la gestión de la boletería. Se había registrado una demanda masiva con cerca de 88 mil 966 entradas vendidas en apenas dos horas, lo que genera una enorme incertidumbre tanto para las empresas distribuidoras como para los miles de aficionados que ya tenían planeado su viaje.