Selección de Portugal evalua situación de seguridad en México

febrero 24, 2026

La Federación Portuguesa de Futbol informó que dará seguimiento permanente a la situación de seguridad en México antes del partido programado para el 28 de marzo en el Estadio Azteca, luego de los hechos de violencia derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En un comunicado, la federación portuguesa indicó que, desde el inicio, asumió con honor la invitación para participar en la reapertura del recinto capitalino, “por su relevancia histórica y simbólica”; no obstante, subrayó que la coyuntura actual obligó a “mantener una evaluación constante” de las condiciones relacionadas con el desplazamiento de su delegación.

El organismo precisó que cualquier determinación se adoptará tras un monitoreo continuo y en coordinación estrecha con el Gobierno portugués, cuyas directrices serán determinantes; además, destacó que mantiene comunicación con la Federación Mexicana de Futbol, con la que “mantiene una relación institucional sólida”.

La postura enfatizó que la seguridad constituirá el eje central de su análisis. En ese sentido, la Federación Portuguesa de Futbol remarcó que “la protección de jugadores, cuerpo técnico, personal y aficionados será el criterio rector para definir la celebración del encuentro“.

La mañana de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país está en condiciones de albergar el Mundial de 2026 pese a los hechos recientes derivados de la captura y muerte de El Mencho. Durante su conferencia matutina, sostuvo que habrá “todas las garantías, ningún riesgo” para el desarrollo del torneo.

El debut mundialista en territorio nacional está previsto para el 11 de junio en el Estadio Azteca; mientras, Monterrey y Guadalajara también fungirán como sedes de la fase de grupos y del repechaje internacional programado para marzo. La capital jalisciense, además, será campamento de combinados participantes.