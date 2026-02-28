Todos los que acudan a la Copa Mundial de Futbol llegarán a un lugar seguro y hospitalario: Juan Ramón de la Fuente

Todos los que acudan a la Copa Mundial de Futbol llegarán a un lugar seguro y hospitalario: Juan Ramón de la Fuente

febrero 27, 2026

México está preparado y listo para recibir, con los brazos abiertos, a todos los visitantes y equipos de todas las latitudes que asistirán a la Copa Mundial de Futbol, teniendo certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y hospitalario, aseguró el canciller Juan Ramón de la Fuente durante la recepción de la Copa Mundial de la FIFA.

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde arribó la aeronave que transportó el máximo trofeo de esta justa, destacó que la Copa Mundial será una gran oportunidad para mostrarle nuevamente al mundo la grandeza de México y la estrecha colaboración que nos une con nuestros vecinos y socios de América del Norte.

El canciller dijo que como lo ha manifestado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asumido este compromiso con visión de Estado y ha supervisado personalmente el trabajo que se realiza con todas las dependencias del Gobierno federal, estatales y municipales, sector privado y organizaciones sociales, esta Copa Mundial será una gran oportunidad para demostrarle al mundo la fortaleza de México.

El canciller De la Fuente hizo una mención especial al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien trabajamos, colaboramos, nos coordinamos como pares, iguales, entre países que somos socios, vecinos y amigos, y que esta Copa del Mundo nos va a permitir refrendarlo, precisó.

De igual manera, destacó la presencia de la jefa de Cancillería de la embajada de Canadá, Susan Pereverzoff. Dijo que este es un esfuerzo trinacional que va a permitir fortalecer la idea de que América del Norte sabe trabajar de manera unida y coordinada en diversos ámbitos, incluida la organización de la Copa del Mundo.

De la Fuente destacó que la Cancillería a su cargo seguirá trabajando con el cuerpo diplomático acreditado en México y con distintos actores internacionales para que cuenten con información oportuna, con orientación y canales eficaces de acompañamiento institucional.

Se refirió a la importancia de que este Mundial, más allá de los estadios, se convierta en una experiencia social para el pueblo, con el propósito de que se viva en todas las calles y plazas, en los espacios públicos, en las actividades culturales, turísticas y comunitarias.

Dijo que más allá de ser un reconocimiento a la excelencia deportiva, el trofeo que recorrerá distintas ciudades del país conllevará un mensaje contundente: “un mensaje de unidad regional, un mensaje de fraternidad global, y un mensaje de inclusión social”.

En la recepción de la copa, De la Fuente estuvo acompañado por Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026; Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de FIFA en México; el embajador de Estados Unidos Ronald Johnson; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; Louis Balat; Louis Balat, presidente de Coca-Cola México y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Así como los ex jugadores Hugo Sánchez y Roberto “El Ratón” Ayala, entre otros.