Madre e hija resultaron lesionadas por mordedura de nauyaca en comunidad de Las Choapas

Madre e hija resultaron lesionadas por mordedura de nauyaca en comunidad de Las Choapas

abril 4, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Una mujer de 27 años y su hija de 9 resultaron lesionadas tras ser mordidas por una serpiente, conocida como nauyaca, la noche del viernes 3 de abril en la comunidad serrana El Desengaño, en el municipio de Las Choapas.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando la menor, identificada como Nayeli Solórzano Díaz, caminaba junto a su madre, Martha Díaz López, y su padre, Albino Solórzano Arce, por una brecha de la zona.

La familia regresaba de la iglesia, donde acudió a una celebración de Viernes Santo, cuando la niña fue atacada por la víbora. Al intentar auxiliarla, su madre también fue mordida.

Tras el incidente, el padre tomó a la menor en brazos y confirmó que su esposa también había sido atacada, por lo que le improvisaron un torniquete en el tobillo, con la intención de contener el avance del veneno.

Posteriormente, solicitaron apoyo a vecinos y trasladaron a ambas en un vehículo particular; en el trayecto pidieron asistencia a cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil municipal, encabezados por Guadalupe Velásquez Ruiz, acudieron al reporte y, a bordo de la unidad PC-06, interceptaron el traslado sobre la carretera Las Choapas–Cerro de Nanchital, a la altura de la comunidad Vicente Guerrero (Las Cholinas), donde brindaron atención prehospitalaria.

Según el parte oficial, la mujer presentaba dos puntos de mordedura en el tobillo derecho, con síntomas como palidez, sudoración, náuseas e inflamación, mientras que la menor registraba una herida en la pierna izquierda, con dolor e inflamación.

Ambas fueron estabilizadas mediante canalización intravenosa y solución salina, para posteriormente ser trasladadas al hospital Doctor Pedro Coronel Pérez, donde quedaron internadas para la aplicación de suero antiviperino.

La mañana de este sábado 4 de abril se informó que la menor se reporta estable y fuera de peligro, mientras que la madre fue trasladada a un hospital en Coatzacoalcos por complicaciones en la coagulación.