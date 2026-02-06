Fortnite celebra San Valentín con botín exclusivo, desafíos cooperativos y recompensas diarias por inicio de sesión

febrero 5, 2026

El amor y las leyendas se encuentran en Fortnite, y el botín de San Valentín, de los legendarios Siete y de HUNTR/X se unen. ¡Equípense con un rifle de asalto modelo siete o con la espada empoderada de Rumi y obtengan recompensas dignas del mes del amor al iniciar sesión y explorar el mapa con sus amigos!

Calendario de recompensas exclusivas por inicio de sesión durante febrero

Para celebrar esta temporada, Epic Games ha implementado un sistema de premios diarios para los jugadores más constantes. Al iniciar sesión en diez días diferentes, desde hoy y hasta el 19 de febrero a las 03:00 MX, los usuarios podrán desbloquear una recompensa instantánea cada jornada. Este incentivo busca mantener a la comunidad activa durante las festividades de San Valentín.

La estructura de los premios está diseñada para potenciar el progreso del Pase de Batalla, ya que las primeras nueve recompensas consisten en aumentos de nivel. El ciclo de regalos culmina con la décima recompensa, que otorga la pantalla de carga titulada “La flecha más miaunífica”, una pieza de arte digital temática para personalizar la experiencia de juego.

Desafíos en equipo para obtener la mochila retro Corazoncito

La interacción social es el núcleo de este evento, por lo que los jugadores deberán unir fuerzas en diversas modalidades. Ya sea en dúo, trío o escuadrón, los participantes pueden entrar a Batalla campal, Cero construcción, Fortnite: Recarga, OG o Blitz para recolectar corazones de caramelo esparcidos por el mapa. Esta misión colectiva fomenta el juego cooperativo entre amigos.

El objetivo final de esta recolección es desbloquear la mochila retro Corazoncito, un cosmético exclusivo de temporada. Los jugadores tienen como fecha límite el 23 de febrero a las 08:00 MX para reunir los dulces necesarios antes de que el objeto desaparezca de la lista de misiones activas de este mes.

Regreso de HUNTR/X y nuevos atuendos inspirados en su éxito musical

Además de la temática romántica, el arsenal del juego recibe actualizaciones importantes con el nuevo rifle de asalto de mira automática y la granada de niebla de saltibaya. Sin embargo, la gran sorpresa es el regreso de las HUNTR/X, cuyos objetos especiales ya están disponibles en los modos Batalla campal sin rango, Recarga sin Rango y Blitz.

La tienda de objetos también se renovará este 6 de febrero a las 18:00 MX con el lanzamiento de nuevos atuendos de HUNTR/X inspirados en su popular éxito “Golden”. Junto a estas skins, llegará Jinu de Saja Boys con su estilo alternativo “Jinu demonio”, ofreciendo opciones estéticas que mezclan el estilo urbano con elementos de leyenda.

Contenido adicional de Amor y leyendas durante todo el mes

Este despliegue de contenido es solo el inicio de lo que Fortnite tiene preparado para sus usuarios. Se recomienda a los jugadores mantenerse al tanto de las redes oficiales, ya que el evento Amor y leyendas continuará expandiéndose con más sorpresas, misiones y posibles rotaciones en la tienda de objetos a lo largo de febrero.

La integración de equipos legendarios como Los Siete con figuras contemporáneas de la música asegura que el mapa de la isla sea un lugar vibrante y lleno de acción. No olviden explorar cada rincón para descubrir todos los secretos del botín de San Valentín antes de que las celebraciones concluyan a finales de mes.