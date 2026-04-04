EL PAGO PUNTUAL FORTALECE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA CFE

abril 4, 2026

El pago del servicio de energía eléctrica es esencial para la sostenibilidad del sistema eléctrico de México

La cultura de pago contribuye a mantener la infraestructura eléctrica en condiciones óptimas de operación

Para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brinde un servicio de energía eléctrica continuo y de calidad, intervienen procesos técnicos, operativos y logísticos que requieren coordinación permanente, así como una planeación estratégica responsable. La electricidad forma parte de la vida diaria de la población y del funcionamiento de la infraestructura para el desarrollo del país.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al servicio, la Comisión pone a disposición de la ciudadanía distintos medios de pago, como CFEMáticos, ventanillas en sus Centros de Atención, la aplicación CFE Contigo[1], instituciones bancarias autorizadas y tiendas de conveniencia participantes[2], para realizar sus pagos de manera accesible, segura y con amplia cobertura territorial.

El pago oportuno no es solo como un trámite administrativo, sino una forma de corresponsabilidad social, con la que se contribuye al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que sostiene el desarrollo y la actividad económica del país.

En este esfuerzo participan quienes diseñan, operan y mantienen la red eléctrica; el personal que brinda atención a las y los usuarios, así como a los hogares, comercios e industrias que hacen uso del servicio. Cada persona cumple una función específica dentro de un sistema que permite que la energía llegue de forma confiable a todos los rincones del país.

El pago oportuno del servicio de energía eléctrica es un elemento fundamental para la sostenibilidad del sistema. El cumplimiento puntual permite a la CFE ejecutar mantenimientos preventivos, fortalecer la confiabilidad de las redes, modernizar equipos y ampliar la infraestructura eléctrica en zonas donde el crecimiento urbano y económico así lo demandan.

Además, la cultura de pago contribuye a mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias técnicas o fenómenos climatológicos, así como a mantener condiciones de operación seguras que protejan tanto a las instalaciones como a las personas usuarias. Estas acciones impactan directamente en la calidad del suministro que reciben servicios esenciales como hospitales, centros educativos, sistemas de agua potable, alumbrado público, comercios e industrias.

La Comisión Federal de Electricidad reitera su compromiso de operar un sistema eléctrico confiable, seguro y eficiente; orientado a atender las necesidades presentes y futuras de la población, e invita a reflexionar sobre el papel que cada persona y cada sector desempeñan para que el servicio de energía eléctrica continúe llegando con calidad y continuidad.