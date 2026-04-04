Una persona fallece tras volcadura en el libramiento de Coatepec

Una persona fallece tras volcadura en el libramiento de Coatepec

abril 4, 2026

Redacción/Xalapa. Una persona falleció la mañana de este sábado tras la volcadura de un vehículo particular sobre el libramiento de Coatepec, generando movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en las primeras horas del día, cuando el conductor perdió el control de la unidad por causas aún no confirmadas, lo que provocó que el automóvil terminara volcado a un costado de la vialidad.

Al lugar acudieron paramédicos; sin embargo, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el vehículo también viajaba un perro de raza husky, el cual logró sobrevivir al accidente, aunque presentaba algunas lesiones.

Elementos de seguridad y personal de servicios periciales arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el retiro de la unidad siniestrada.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido dada a conocer, y serán las autoridades quienes determinen las causas exactas de este lamentable hecho.