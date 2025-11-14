Critican obras en la zona de las trancas que colapsa Xalapa en el inicio del Buen Fin

Critican obras en la zona de las trancas que colapsa Xalapa en el inicio del Buen Fin

noviembre 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano, Bernardo Martínez Ríos, criticó el colapso vial que está viviendo la capital del estado a inicios del Buen Fin.

Por ello, exigieron a las autoridades que reconsideren la planeación operativa de estas obras, pues existen otras alternativas como trabajar de noche, habilitar carriles alternos o reprogramar por etapas o implementar esquemas de movilidad temporal.

«En Xalapa estamos viviendo un colapso vial derivado de los trabajos iniciados sobre el puente de la avenida Lázaro Cárdenas, una de las vías más importantes de la ciudad».

Lamentó que esto provoque pérdidas de horas hombre y afectaciones directas a miles de familias y negocios, pues estas obras inician justo en el arranque del Buen Fin.

«Una de las temporadas comerciales más relevantes para la economía local. El congestionamiento no solo afecta la movilidad, sino limita la afluencia hacia puntos clave como Plaza Américas, Plaza Ánimas, Plaza Juguetes y todos los comercios de ese corredor».

Apuntó que, para muchos negocios, este fin de semana representa una buena parte de sus ingresos anuales.

«Hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades responsables para que reconsideren la planeación operativa de estas obras, exigen alternativas, trabajar de noche, habilitar carriles alternos, reprogramar por etapas o implementar esquemas de movilidad temporal».