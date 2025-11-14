Por el Buen Fin patrullajes constantes en zonas comerciales, áreas de alto flujo vehicular y bancos

noviembre 14, 2025

Xalapa, Ver.,Con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la población durante las actividades económicas del Buen Fin 2025, programadas del 13 al 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) diseñó un operativo integral que implementará en el territorio veracruzano, redoblando además, la seguridad en municipios estratégicos como Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Coatzacoalcos.

A través de la Estrategia Estatal de Seguridad Pública, alrededor de 800 elementos mantendrán patrullajes permanentes, tanto en unidades como a pie, en plazas comerciales, corredores de alto flujo vehicular e instituciones bancarias, con el fin de inhibir conductas delictivas y brindar atención inmediata a la ciudadanía.

Como parte del reforzamiento, también se incorporan equinos y binomios caninos especializados para la detección de sustancias y objetos ilícitos, para fortalecer las capacidades preventivas en zonas de mayor afluencia.

A este esquema se suma la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial con 450 elementos, para resguardar la integridad física de peatones y conductores, con un despliegue de patrullas, motocicletas, y grúas, que intervendrán en la prevención accidentes y en un ordenamiento vial adecuado a favor del bienestar de las y los ciudadanos.

Se recuerda a la población que, ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se encuentra disponible la línea de emergencias 911, operada por personal capacitado del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) para ofrecer respuesta oportuna y canalizar los reportes a las corporaciones correspondientes.

La SSP refrenda su compromiso de trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno y cercana a la ciudadanía, para garantizar que estos días de Buen Fin se desarrollen en un ambiente seguro y tranquilo para las familias veracruzanas.