Policía municipal emite recomendaciones para el Buen Fin

noviembre 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La policía municipal de Xalapa hizo algunas recomendaciones para quien planea realizar alguna compra aprovechando el Buen Fin.

Explicó que estarán emitiendo comunicados recordando a la ciudadanía las medidas de seguridad que deberá seguir.

Entre ellas no dejar a la vista en sus vehículos la mercancía que haya comprado recientemente.

«Porque nos ha ocurrido que la gente que roba estudia el campo, y una vez que la personas compran y resguardan ese vehículo, solamente van a él y retiran lo que ya compraron. Entonces, que la gente no deje objetos a la vista».

Además puso a disposición de la población los número de emergencia como son el 089 y el 911 así como el número de emergencia de la policía municipal 2281 549 740.

«Por parte de la policía municipal, y como parte de la estrategia también de seguridad que se tiene en coordinación con las autoridades estatales y federales, hay un operativo ya coordinado, donde se van a cubrir de manera permanente desde la apertura hasta el cierre todos los días que dure el Buen Fin».

Este evento comercial que estará del 13 al 17 contará con la participación de elementos de la Policía estatal y municipal.

Estos van a cubrir todas las plazas comerciales y todas las zonas comerciales de la ciudad.

«Reforzando con elementos pie tierra y con unidades motorizadas tipo motocicleta para el patrullaje permanente».