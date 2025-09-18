Laboran bajo protesta en Dirección de Comunicación Social UV

septiembre 18, 2025

Se oponen a la reelección del rector Martín Aguilar

Juan David Castilla/Xalapa. Trabajadores de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Veracruzana (UV) laboran bajo protesta contra la prórroga otorgada al rector Martín Aguilar Sánchez para mantenerse en el cargo durante otro periodo de cuatro años.

Los empleados están en desacuerdo con la decisión de los integrantes de la Junta de Gobierno UV para avalar la reelección de Aguilar Sánchez.

Esto sucede en dicha área, cuya titular es la exreportera Norma Trujillo Báez, quien públicamente ha refrendado su apoyo al Rector de la máxima casa de estudios.

Alumnos, docentes, directivos y hasta los exrectores han emprendido una ola de manifestaciones para garantizar que se lleve a cabo un proceso democrático.

Han exigido que se emita la convocatoria para elegir al nuevo Rector, pues según la normativa de la UV, Aguilar Sánchez ya no debe mantenerse en el cargo, debido a que excede la edad permitida.

Los quejosos se han concentrado en explanada de la Rectoría, en la ciudad de Xalapa, y después han marchado al primer cuadro de la capital para alzar la voz frente a Palacio de Gobierno.

No se descarta que haya más manifestaciones en la capital veracruzana durante los próximos días.