La extorsión ya es delito grave; se promulga reforma constitucional este 9 de octubre

octubre 9, 2025

Congreso de la Unión tendrá 180 días para emitir Ley General en materia de extorsión

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A partir de este 10 de octubre, la extorsión quedó oficialmente clasificada como delito grave en México, luego de que se promulgara la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, publicada este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La reforma fue impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y aprobada por 25 congresos estatales, con lo que alcanzó mayoría constitucional.

Con esta modificación, el Congreso de la Unión cuenta ahora con un plazo máximo de 180 días naturales para expedir la Ley General en materia de extorsión, que establecerá tipos penales y sanciones uniformes en todo el país. Mientras tanto, seguirán vigentes las leyes actuales en la materia, tanto federales como estatales.

¿Qué cambia con esta reforma?

El decreto constitucional establece que el Congreso podrá legislar de manera general en delitos considerados de alto impacto, como:

Secuestro

Desaparición forzada

Trata de personas

Tortura

Extorsión

Otros delitos graves

Extorsión, delito en aumento

La reforma responde al incremento de este delito en los últimos años. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

Se registran 29 casos diarios de extorsión en el país

en el país La cifra aumentó 57.6% en los últimos seis años

en los últimos seis años En 2023 fue uno de los delitos más frecuentes a nivel nacional

Generó un daño económico de 124 mil millones de pesos a víctimas y negocios

El Senado de la República advirtió que la extorsión se ha convertido en un mecanismo de operación del crimen organizado que afecta hogares, comercios, transporte, agricultura y sectores productivos completos, generando miedo y desplazamiento social.