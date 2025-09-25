Veracruz, cuarto estado en validar reforma constitucional para tipificar la extorsión

septiembre 25, 2025

La extorsión es el tercer delito con mayor incidencia a nivel nacional y estatal. Lo más preocupante, coincidieron los legisladores, es que el 97 por ciento de las víctimas no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades.

Incluso se advirtió que la inteligencia artificial está siendo utilizada para extorsionar a pequeños productores, por lo que la nueva ley permitirá investigar y sancionar estas prácticas. “Queremos vivir en paz, con justicia y sin miedo”, expresaron.

Por su parte, la diputada del PAN, Monserrat Ortega, calificó la situación como “brutal” al señalar que en Veracruz las familias, comerciantes y empresarios viven bajo amenaza permanente, y que la denuncia es mínima porque no hay garantías de protección.

“El INEGI estableció que en 2022 se registraron 4.7 millones de extorsiones, es decir, 5 mil 56 por cada 100 mil habitantes, el 90 por ciento vía telefónica.

“Fueron extorsionados 747 mil negocios, es decir, mil 572 por cada 10 mil. Además de las pérdidas económicas para las familias y cadenas de suministro, muchos negocios cierran. Las pérdidas ascienden a 124 mil 300 millones de pesos anuales”, advirtió.