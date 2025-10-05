Ley contra de extorsión permitirá abatir este mal, asegura Ahued

octubre 5, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil indicó que están en el periodo de 180 días para hacer la ley contra la extorsión de orden general.

El encargado de la política interna del estado señaló que se tienen que implementar acciones contra la extorsión, de ahí la modificación del artículo 73, realizada por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Pasó al Congreso y estamos esperando los 180 días que tienen para hacer la ley y de orden general. Será un instrumento valioso para combatir a nivel nacional y en Veracruz se podrá denunciar la extorsión con una llamada telefónica, no hay que decir o arriesgar a dar tu nombre para que se ejecute la investigación y acciones legales”.

Además, se calificará como extorsión aquellas acciones que realice un servidor público, un tránsito, un trabajador de las áreas de comercio contra un ciudadano, se convertirá en un acto de extorsión y tendrá un seguimiento.

“Si tu tienes temor de decir me están extorsionando por cuidar tu integridad, por eso no hay denuncias, esto será de orden general, resguardando tu integridad, vas a poder denunciar y tendrá el apoyo, porque se va a una plataforma nacional con el 089”, dijo.

Asimismo, recordó que la federación llamará a cuentas a las autoridades estatales para analizar todas las llamadas de extorsión y saber cuáles son las que se atendieron con éxito.

“Estamos en los 180 días que aprobó el Congreso para que la ley se haga efecto y Veracruz la suba y podamos atender de inmediato”, finalizó.

Hay que recordar que en su momento la gobernadora Rocío Nahle García anunció que Veracruz se incorpora activamente a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada por el Gobierno de México.