Sheinbaum reitera compromiso contra la extorsión

diciembre 11, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la extorsión es uno de los principales retos de su gobierno y subrayó que combatir este delito es clave para garantizar la seguridad de los mexicanos.

Durante su participación en la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, realizada en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó la coordinación alcanzada este año entre las distintas instituciones de seguridad, la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales y municipales.

“Más allá de diferencias en uno u otro tema, hemos trabajado con mucha coordinación y colaboración”, señaló.

La presidenta reconoció el trabajo del secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, y del secretario de Marina, almirante Raymundo Morales, así como de los equipos de seguridad y procuración de justicia.

Asimismo, resaltó la colaboración de la fiscalía federal, que mantiene su autonomía, pero con la que se ha logrado un trabajo conjunto efectivo en materia de seguridad.

Sheinbaum recordó que la estrategia de seguridad del gobierno federal se basa en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación con todos los niveles de gobierno.

En el primer eje, destacó programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Ferias de Bienestar por la Paz y la Justicia, y el Plan Nacional de Bachillerato con la Ciberpreparatoria, enfocados en ofrecer educación, cultura y deporte a jóvenes en situación de riesgo.

En cuanto al fortalecimiento institucional, enfatizó la importancia de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, así como el desarrollo del sistema nacional de inteligencia orientado a la seguridad pública, que permite mejorar la judicialización de los delitos.

Sobre los retos futuros, Sheinbaum afirmó que la extorsión es el principal desafío, por su impacto directo en la ciudadanía y la economía de micro, pequeñas y medianas empresas.

Destacó que, tras la modificación de la Constitución y leyes secundarias, este delito pasa a ser federal, perseguible de oficio, con sanciones más severas y sin depender de la denuncia de la víctima.

“¿Qué pienso yo en los retos hacia adelante? Creo que uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, las leyes o la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados. (…) Creo que este es el principal reto y desde mi perspectiva es lo que nos está afectando en la percepción”, afirmó.

La presidenta explicó que se implementarán estrategias como el registro telefónico para impedir que los teléfonos celulares sean utilizados como herramientas de extorsión y subrayó que, al igual que se ha logrado reducir homicidios dolosos y otros delitos violentos, se espera una disminución significativa en la extorsión para finales del próximo año.

Sheinbaum concluyó su mensaje destacando la importancia del trabajo conjunto entre la Federación y los estados, agradeciendo a todos los gobernadores por su apoyo durante fenómenos meteorológicos recientes que afectaron a más de 100 mil viviendas, y deseando éxito para el 2026.