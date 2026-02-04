Alcalde de Coatepec alerta sobre llamadas de extorsión a su nombre

febrero 4, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El presidente municipal, Jorge Ignacio Luna Hernández, hizo un llamado urgente a la población para no caer en engaños telefónicos, luego de detectar que personas ajenas al Ayuntamiento están suplantando su identidad y la de mandos policiales para cometer extorsiones.

Los delincuentes contactan a las víctimas asegurando hablar de parte del Alcalde o del Comandante de la Policía Municipal para solicitar datos personales.

Luna Hernández aclaró de forma tajante que ningún servidor público municipal realiza llamadas de carácter particular ni solicita información sensible vía telefónica.

El Alcalde de Coatepec indicó que hasta el momento se tiene reporte de al menos cuatro casos aislados bajo esta modalidad.

El edil recomendó a los ciudadanos colgar inmediatamente ante cualquier llamada sospechosa e interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades judiciales para proceder con la investigación.

En otro tema, el Presidente Municipal informó que se ha habilitado un albergue temporal en las instalaciones del DIF Municipal para resguardar a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas provocadas por los recientes frentes fríos.

Elementos de Protección Civil realizan recorridos constantes para invitar a quienes pernoctan en la vía pública a trasladarse a este refugio.