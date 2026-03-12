Se redujo en el 2025 la extorsión en un 50 por ciento

marzo 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En lo que va de la actual administración se ha logrado una disminución de hasta el 50 por ciento en el delito de extorsión en Veracruz, aseveró la gobernadora Rocío Nahle García.

Entrevistada en la zona de Altas Montañas, la mandataria dijo que la entidad veracruzana es la que más ha avanzado en el combate a la corrupción a nivel nacional.

“UECS hace un trabajo excelente en la Fiscalía, tenemos una reducción significativa, ayer nos las mostraba el secretario Alfonso Reyes Garcés, hemos reducido en el 2025 más del 50 por ciento en el tema de extorsiones”.

Y es que, dijo, se han implementado operativos contra este delito, además de cancelar líneas telefónicas que eran utilizadas para este delito.

Nahle García, cuestionada en torno a posibles focos rojos en algunas zonas de la entidad por el tema de inseguridad, sostuvo que se atienden los 212 municipios veracruzanos.