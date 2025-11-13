Kínder “Virginia Aguilar Pensado” se suma a protestas por descuentos salariales

noviembre 13, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El personal del jardín de niños “Virginia Aguilar Pensado” de esta ciudad de Xalapa protestó este miércoles para rechazar los descuentos salariales que consideran injustificados en la quincena número 21, aplicados por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

La movilización del magisterio y del personal administrativo se detonó al detectar que los recortes afectaron específicamente días que ya estaban cubiertos por permisos económicos o reuniones sindicales previamente autorizadas por la propia autoridad educativa.

“Nadie avisó, nadie explicó nada. Simplemente apareció el descuento,” comentaron los trabajadores de forma colectiva, quienes optaron por resguardar su identidad ante el temor a represalias.

La plantilla educativa considera que esta acción constituye una violación directa a sus condiciones laborales y un acto de falta de respeto hacia sus derechos.

Los trabajadores sospechan que la situación podría estar vinculada con una revisión que realizó la Contraloría Federal en el plantel durante el mes de septiembre. Sin embargo, no existe hasta ahora ninguna comunicación oficial que confirme la relación entre la revisión y los descuentos aplicados.

Ante la falta de transparencia, el personal del jardín de niños exigió a la SEV la devolución inmediata de los montos descontados y que se establezcan garantías claras para que no se vulneren nuevamente los derechos laborales del magisterio veracruzano.