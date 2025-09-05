Jalen Carter escupe a Dak Prescott en partido de NFL

septiembre 5, 2025

En el comienzo de la NFL, los Eagles y Cowboys se enfrentaron en el duelo inaugural de la jornada. Sin embargo, la victoria de 24 a 20 de los actuales campeones no fue lo más destacado, sino, el escupitajo de Jalen Carter, el liniero defensivo de Philadelphia, sobre Dak Prescott en la primera jugada del encuentro.

Todo inició con el regreso de la patada, en el que el fullback de Eagles, Ben VanSumeren, quedó en el suelo por lesión durante varios minutos. Durante este tiempo, Prescott y Carter se encararon, desencadenando que el liniero escupiera al quarterback.

Dak avisó a un árbitro que se encontraba cerca, quien al lanzar el pañuelo y confirmar la situación, se decidió expulsar a Carter por conducta antideportiva y penalizar a los campeones con 15 yardas de castigo.

No obstante, las cámaras notaron que Dak fue el que habría provocado ese desenlace, pues en un principio él escupió primero cerca del liniero, y tras reírse de eso, Carter le externó su inconformidad. Los Cowboys aprovecharon el momento y anotaron el primer touchdown de la temporada por medio del corredor Javonte Williams.

La ausencia de Jalen Carter dejó a su equipo con una gran desventaja, pues el head coach, Nick Sirianni, lo había contemplado como el protagonista de la parte defensiva luego de las salidas de Josh Sweat y Milton Williams. Al final, Jalen Hurts y Saquon Barkley guiaron a su equipo para conseguir una sufrida victoria por apenas 4 puntos de diferencia.

En la jornada dos, los Eagles van en busca de otra victoria en casa de los Kansas City Chiefs, quienes los esperan para la revancha pendiente que dejó el Super Bowl pasado. Tras disculparse con su equipo, afición y coaches, Carter también pidió perdón a su afición. La buena noticia para los campeones es que tendrán de vuelta a uno de los mejores tackles defensivos de la NFL.