NFL mantiene a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

La NFL confirmó que Bad Bunny permanecerá como artista principal del show de medio tiempo del próximo Super Bowl y descartó revocar la invitación pese a la protesta pública impulsada por el presidente Donald Trump y sectores conservadores. Fuentes internas de la liga explicaron que la decisión se basa en criterios de impacto artístico, atractivo comercial y alcance global del espectáculo.

Esta controversia surgió después de las críticas públicas de Trump y llamados en redes y medios para que la NFL reconsiderara su elección, argumentando que Bad Bunny no sería adecuado para un evento de tanta visibilidad. La liga rechazó ceder a esas presiones y destacó su autonomía en la curaduría del medio tiempo.

Justificaron que el medio tiempo busca conectar con audiencias diversas y globales y que la programación responde a métricas de consumo musical y a alianzas comerciales que valoran la presencia de artistas con relevancia internacional. Ceder por motivos políticos, dijeron fuentes de la organización, sentaría un precedente de censura en decisiones culturales masivas.

Bad Bunny agradeció el respaldo del público y se informó que los preparativos técnicos y artísticos continúan con normalidad. Analistas culturales interpretan la confirmación como un hito en la visibilidad de la música latina en escenarios masivos y como un reflejo de cambios demográficos y de preferencias de consumo en Estados Unidos.

Con ello, la mayor liga de fútbol americano apuesta a que el espectáculo trascienda la polémica y compita por audiencia y relevancia mediática el día del Super Bowl.