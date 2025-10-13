Mark Sánchez es liberado de la cárcel tras altercado en Indianapolis

octubre 13, 2025

Este domingo 12 de octubre, el ex quarter back de la NFL y actual analista de FOX Sports, Mark Sánchez, fue puesto en libertad de la prisión del Condado de Marion tras ser arrestado por un violento incidente que culminó con heridas graves la semana pasada.

La liberación de Mark Sánchez, de 38 años, fue confirmada por el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis, luego de estar una semana por cargos graves como agresión con resultado de lesiones, allanamiento de vehículo y embriaguez en público.

La situación surgió por una disputa con violencia en un estacionamiento, luego de que Mark entrara al vehículo del conductor de camión, Perry Tole.

Según una declaración jurada, todo inició por un intercambio de palabras que escaló cuando el ex mariscal entró a la camioneta de Tole sin permiso y bajo efectos del alcohol, por lo que el camionero roció gas pimienta; sin embargo, al no tener una respuesta positiva, utilizó un cuchillo en defensa propia en contra de Mark.

Sánchez fue hospitalizado luego de ser apuñalado en varias ocasiones en el costado derecho del torso, situación de urgencia que lo llevó al quirófano y posteriormente a revisión médica por varios días. En contraparte, el camionero sólo presentó heridas leves.

Finalmente, la oficina del Sheriff de Marion informó que el ex jugador pagó una fianza para salir de prisión, y seguirá libre mientras siga la investigación.

Hasta el momento, el analista y su círculo cercano no han emitido alguna declaración acerca del futuro de Sánchez, pero los cargos graves, menores y demandas civiles seguirán en curso desde la siguiente semana y se deberá presentar en los juzgados.