Super Bowl LX: Definida la Ronda Divisional de la NFL

enero 13, 2026

La carrera hacia el Super Bow LX entra en su fase más crítica. Tras un intenso cierre de la ronda de Comodines este lunes, los cruces para la Ronda Divisional de 2026 han quedado oficialmente definidos.

Ocho equipos mantienen vivo el sueño, pero solo cuatro lograrán instalarse en las finales de conferencia tras los duelos que se disputarán este sábado 17 y domingo 18 de enero.

En la Conferencia Americana (AFC), los Denver Broncos, quienes aseguraron el primer sembrado tras una temporada dominante de 14-3, harán su debut en estos playoffs recibiendo a los Buffalo Bills.

Por otro lado, la sorprendente versión de los New England Patriots, comandada por el novato Drake Maye, recibirá a los Houston Texans, quienes vienen de arrollar a los Steelers en el último duelo de la fase previa.

Choque de titanes en la Nacional

La Conferencia Nacional (NFC) presenta duelos de pronóstico reservado. Los Seattle Seahawks, sembrados número uno de la conferencia, recibirán a los San Francisco 49ers. Los de Kyle Shanahan llegan con la etiqueta de “matagigantes” tras dejar fuera a los vigentes campeones, los Eagles.

El otro frente de la Nacional lo protagonizarán los Chicago Bears y Los Angeles Rams. El Soldier Field será el escenario donde los Bears, líderes del Norte, intenten frenar el ataque de Matthew Stafford y unos Rams que sufrieron pero cumplieron al eliminar a los Panthers.

Horarios para México (Tiempo del Centro)

La cartelera está lista para disfrutarse de principio a fin:

Sábado 17 de enero:

Buffalo Bills vs. Denver Broncos (15:30 horas)

San Francisco 49ers vs. Seattle Seahawks (19:00 horas)

Domingo 18 de enero:

New England Patriots vs. Houston Texans (14:00 horas)

Los Angeles Rams vs. Chicago Bears (17:30 horas)

Los encuentros podrán verse a través de Canal 5, Fox Sports, ESPN y la plataforma Disney Plus.