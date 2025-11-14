Ex NFL Antonio Brown sale de cárcel tras presunto intento de asesinato

noviembre 14, 2025

El ex receptor abierto de la NFL, Antonio Brown, fue liberado este jueves bajo una fianza de 25 mil dólares tras declararse no culpable de un cargo de intento de asesinato en segundo grado.

La jueza de circuito Mindy Glazer ordenó que Brown use un monitor de tobillo con GPS mientras espera su juicio. El exatleta enfrenta una posible sentencia de 15 años de prisión y una multa de hasta 10 mil dólares si es declarado culpable.

Según la orden de arresto, Brown está acusado de tomar una pistola de un miembro de su equipo de seguridad después de un combate de boxeo de celebridades en Miami el 16 de mayo, y disparar dos tiros contra un hombre con el que había tenido una pelea previa.

La víctima, Zul-Qarnain Kwame Nantambu, declaró a investigadores que una de las balas le rozó el cuello.

El abogado defensor, Mark Eiglarsh, contradijo la versión oficial, afirmando que Brown utilizó su arma personal y que los disparos no fueron dirigidos a ninguna persona. Logró obtener la libertad bajo fianza, señalando que Brown ya no posee pasaporte y residirá en Florida durante el proceso legal.

Brown, de 37 años, jugó 12 temporadas en la NFL, destacándose principalmente con los Pittsburgh Steelers antes de retirarse con los Tampa Bay Buccaneers.