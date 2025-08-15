Karol G protagonizará medio tiempo del juego de la NFL en Brasil

agosto 15, 2025

La cantante colombiana Karol G será la estrella del espectáculo de medio tiempo en el partido entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, que se disputará el 5 de septiembre en la Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, como parte de la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL.

El evento marcará el segundo partido de la NFL en Brasil, después del encuentro entre Green Bay Packers y Philadelphia Eagles en la temporada pasada. La liga eligió a Karol G una de las artistas más influyentes del momento, para liderar un espectáculo que celebrará los ritmos latinoamericanos y se transmitirá gratis en YouTube.

Por su parte, Karol G expresó su emoción por ser parte de este momento, calificándolo como un “verdadero honor”. Con casi 30 mil millones de reproducciones en YouTube, la artista colombiana es una de las figuras más vistas en la plataforma, lo que reforzó la decisión de la NFL de contar con ella para este evento.

Además del show de Karol G, la NFL confirmó que la cantante brasileña Ana Castela interpretará el himno nacional de Brasil, mientras que el saxofonista de jazz estadounidense Kamasi Washington hará lo propio con el himno de Estados Unidos.

La NFL ha incrementado su presencia internacional gracias a alianzas como la de YouTube, plataforma donde el contenido oficial de la liga superó las 350 millones de horas de reproducción el año pasado.