SECVER efectuará charla sobre el papel de la mujer en el arte y la cultura

marzo 5, 2026

Xalapa, Ver., jueves 05 de marzo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita a la conferencia Del territorio al museo: mujeres alfareras, guardianas y sostén del patrimonio vivo, el viernes 06 de marzo a las 17:00 horas en el Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV), en la ciudad de Orizaba.

La plática contará con la participación de Cristina Cabada, quien se ha dedicado a investigar sobre el papel y la trascendencia de las artesanas en la Sierra de Zongolica, su desarrollo y empoderamiento.

También abordará el papel femenino en el arte y en la cultura. Además, de explicar el rol que ésta desempeña como pilar cultural para transmitir el patrimonio artístico y cultural.

