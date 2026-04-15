Gerardo Vargas comparte su obra y trayectoria en la GACX

abril 14, 2026

Xalapa, Ver., martes 14 de abril de 2026.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) invita al público en general al conversatorio El viaje y el tiempo, que se realizará mañana a las 18:00 horas en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa (GACX). La entrada es gratuita.

Gerardo Vargas, actual expositor en la sala principal del recinto, compartirá con las y los asistentes su proceso de creación de la exposición Viaje, así como su proceso creativo y trayectoria como ilustrador.

Actualmente, se desempeña como técnico académico en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y, desde hace ocho años, ha estado a cargo de la identidad gráfica de la Feria Internacional del Libro Universitario.

En esta charla participarán el artista multidisciplinario, crítico de arte, docente y editor Omar Gasca, así como el articulista, guionista, tallerista y poeta Dalí Corona, quienes dialogarán sobre los aspectos relevantes del universo creativo de Gerardo Vargas.

Conoce más información sobre estas y otras actividades del recinto a través de las redes sociales @GACXalapa. Sigue la cuenta oficial de la @SECVERoficial para conocer todas las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.