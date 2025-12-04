SECVER invita a Encuentro de Medicina Tradicional en el MAEV

diciembre 4, 2025

Montañas, que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre, de 09:00 a 14:00 horas, en el Museo de Arte del Estado de Veracruz (MAEV), en colaboración con el Consejo Regional de Médicos Indígenas Tradicionales de las Altas Montañas, la Coordinación Regional INPI y Servicios de Salud Pública.

Participarán 14 médicos tradicionales indígenas de Zongolica, Ixhuatlancillo, Coscomatepec, Nogales y la comunidad de Necoxtla, del municipio de Camerino Z. Mendoza, cuyas prácticas cuentan con parámetros validados por Cofepris y la Organización Panamericana de la Salud, respaldadas por catálogos de buenas prácticas y el acompañamiento de especialistas, docentes, estudiantes universitarios y personal del sector salud.

El programa contempla conversatorios, expoventa de productos de la farmacopea tradicional y consultas con médicos indígenas, con el propósito de acercar a la población a alternativas de atención en salud basadas en prácticas ancestrales.

Durante el encuentro se abordará la planeación, gestión y operación del Grupo Regional de Apoyo a la Medicina Tradicional (GRAMIT) en la zona centro del estado, que da acompañamiento en los municipios de Tlaquilpa, Zongolica, Ixhuatlancillo y Coscomatepec.

La organización está a cargo de las facultades de Biología, Agropecuaria, Arquitectura, Medicina, Negocios y Odontología de la Universidad Veracruzana (UV), con el apoyo de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).

Para más información sobre esta y otras actividades del MAEV, consulta las redes @MAEVorizaba y sigue la cuenta oficial @SECVERoficial, donde podrás conocer las acciones que consolidan por qué Veracruz está de moda.