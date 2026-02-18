Invita SECVER a la conferencia magistral Mujer y Poder, impartida por Sabina Berman

febrero 17, 2026

Xalapa, Ver., martes 17 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura (SECVER) invita a la ciudadanía a asistir a la conferencia magistral Mujer y Poder, impartida por la reconocida escritora, dramaturga y periodista mexicana Sabina Berman, que se llevará a cabo el jueves 19 y viernes 20 de febrero a las 10:00 horas en Boca del Río y Xalapa.

En esta conferencia, la autora profundiza en el concepto del poder como una capacidad de acción y transformación, analizando los retos que enfrentan las mujeres en el México del siglo XXI.

Se realizará el jueves 19 de febrero en el World Trade Center Veracruz (WTC Veracruz), en Boca del Río, y el viernes 20 de febrero en el Ágora de la Ciudad, recinto de la SECVER ubicado en los Bajos del Parque Juárez, en Xalapa. El acceso a ambas sedes será gratuito y abierto al público en general. Se recomienda llegar con anticipación debido al cupo limitado de cada recinto.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar espacios de reflexión sobre la participación femenina en la vida pública y las dinámicas de liderazgo en la sociedad contemporánea. Sabina Berman, Premio Nacional de Dramaturgia y Premio Nacional de Periodismo, es una de las voces más críticas y lúcidas de la literatura actual.

Su obra, que incluye piezas fundamentales como Entre Pancho Villa y una mujer desnuda (1993) y la novela La mujer que buceó dentro del corazón del mundo (2010), se ha caracterizado por cuestionar las estructuras tradicionales del poder y la identidad.

La SECVER reafirma su compromiso con el acceso universal a la cultura y la promoción de diálogos que impulsen una sociedad más equitativa e informada. Sigue la cuenta de la @SECVERoficial para conocer todas las actividades que confirman por qué #VeracruzEstáDeModa.