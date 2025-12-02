Invita DIF estatal a sumarse a la colecta Tu Juguete, Su Sonrisa; hasta el 02 de enero

diciembre 2, 2025

Xalapa, Ver., martes 02 de diciembre de 2025.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) invita a instituciones, empresas y familias veracruzanas a sumarse a la colecta Tu Juguete, Su Sonrisa, una iniciativa que busca llevar alegría, esperanza e inspiración a niñas y niños que viven en condiciones de alta vulnerabilidad.

La directora general del DIF estatal, Clara Mora Juárez, destacó que cada juguete donado representa una oportunidad para fortalecer el derecho al juego, a la imaginación y a la creatividad; “estos momentos de ilusión construyen recuerdos para quienes quizás no tengan un regalo de Día de Reyes, recuerdos que perduran y nutren su desarrollo emocional”.

Subrayó que el futuro está precisamente en las niñas y los niños, por ello, brindarles la atención que necesitan es una prioridad de la gobernadora Rocío Nahle García, quien mantiene un firme compromiso con ofrecerles herramientas y valores para su desarrollo.

La colecta estará abierta a partir de hoy y hasta el 02 de enero, en las instalaciones del DIF Estatal, ubicadas en la carretera Xalapa–Coatepec, kilómetro 1.5, colonia Benito Juárez, de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

Se invita a donar juguetes nuevos, que no utilicen baterías, no sean bélicos y que fomenten la creatividad y el desarrollo integral de la niñez.