Llevará DIF Xalapa jornada integral de servicios a Chiltoyac por el Día del Pueblo

febrero 11, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco del Día del Pueblo, el Sistema DIF Municipal de Xalapa realizará este jueves 12 de febrero una jornada integral de atención en la congregación de Chiltoyac, con el objetivo de acercar servicios médicos y apoyos sociales a la población, informó la directora del organismo, Olivia Aguilar Dorantes.

La funcionaria explicó que esta estrategia busca facilitar el acceso de la ciudadanía a los programas asistenciales sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales.

“Para nosotros es fundamental estar cerca de la gente y llevar los servicios del DIF a las colonias y congregaciones. El Día del Pueblo es un momento ideal para hacerlo”.

Detalló que durante la jornada se brindará consulta médica general, atención odontológica, asesoría legal y nutricional, además de actividades de promoción de los derechos humanos. También se efectuarán valoraciones de rehabilitación física para detectar necesidades de movilidad o posibles apoyos funcionales.

Aguilar Dorantes señaló que la atención estará dirigida a toda la población, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Asimismo, indicó que, en el contexto del Día Internacional del Condón, que se conmemora el 13 de febrero, se desarrollarán acciones informativas sobre derechos sexuales y reproductivos.

Las personas interesadas podrán acudir a la cancha de Chiltoyac, donde se instalará un módulo de registro para organizar la atención conforme al orden de llegada.

En caso de requerir apoyos funcionales, como bastones, muletas o sillas de ruedas, se levantará un registro con los datos de las y los solicitantes. Si el apoyo está disponible y se cumple con los requisitos, entre ellos identificación oficial, comprobante de domicilio y valoración médica, la entrega podrá realizarse de forma inmediata.