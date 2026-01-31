DIF porteño lleva alegría a sus abuelitoscon el tradicional “Carnavalito”

enero 30, 2026

Veracruz, Ver., a 30 de enero de 2026.- Con música, bailes y alegría, el tradicional “Carnavalito” llenó de diversión a las y los abuelitos del albergue “Sta. Teresa de Jesús Journet”, ofreciendo espacios de recreación, integración social y expresión cultural dentro de la celebración del Carnaval de Veracruz.

El DIF Municipal de Veracruz, en coordinación con el Comité de Carnaval, organizó el evento con entusiasmo y dedicación. La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo y la presidenta del Patronato, Daniela Lily Hernández, convivieron con las y los abuelitos, escuchando el emotivo mensaje de María de la Fe Fernández Pulido.

Durante la celebración se coronó a la Corte Real 2026 de la Tercera Edad, integrada por el rey Román Aguileta Aguilar, la reina Francisca Cecilia Orduña López, la princesa I Reyna Pérez Hernández y el príncipe I Juan Cueto Rivera, quienes compartieron momentos de alegría con la Corte Real del Carnaval de Veracruz.

El programa artístico incluyó bailables tradicionales y la presentación de la Academia Lindo Veracruz, brindando un espacio de diversión, creatividad y convivencia. Estas actividades refuerzan el compromiso del DIF y del gobierno municipal de Veracruz por promover la participación activa, la inclusión y el bienestar de las personas adultas mayores.

Con acciones como el “Carnavalito”, el DIF y el gobierno municipal continúan fortaleciendo la calidad de vida de las y los abuelitos, reconociendo su valor en la comunidad, fomentando la integración social y asegurando que la celebración del Carnaval de Veracruz incluya a todos los sectores de la población.