Inicia instalación de gradas rumbo al Carnaval de Veracruz 2026

enero 25, 2026

Veracruz, Ver., 25 de enero del 2026.- Comenzó la instalación de las gradas para que jarochos y visitantes disfruten los paseos del Carnaval de Veracruz 2026, como parte de los trabajos previos para el desarrollo de esta celebración, estimándose que el montaje total quede concluido en aproximadamente dos semanas para reducir las molestias a la ciudadanía.

El director de Turismo y Carnaval del H. Ayuntamiento de Veracruz, Daniel Martín Lois, informó que estas labores iniciaron del lado del mar, continuando en el camellón central para cubrir un total de 3.5 kilómetros, y que las gradas estarán listas para la inspección de Protección Civil municipal días antes del primer desfile.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y anticipar tiempos de traslado, respetando los señalamientos viales en las zonas donde se realiza el montaje de las gradas, con el fin de garantizar la seguridad de trabajadores y peatones.

Con estas acciones continúan los trabajos de organización y preparación de la edición 102 del Carnaval de Veracruz, la fiesta tradicional más alegre del mundo.