Autoriza Congreso al Poder Ejecutivo la enajenación de aeronaves

abril 28, 2026

Se da anuencia al Gobierno estatal para que subaste 3 aviones, 6 helicópteros y seis unidades vehiculares, así como la donación de 171 bienes para el patronato de Bomberos de Xalapa.

Xalapa, Ver., 28 de abril de 2026.- Las diputadas y los diputados la LXVII Legislatura autorizaron al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), enajene a título oneroso mediante el proceso de subasta pública, nueve aeronaves que son propiedad del Gobierno del Estado.

El dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, precisa que los recursos económicos que se obtengan por la enajenación onerosa de dichos bienes serán destinados, preferentemente, a gastos contingentes no previstos y a los proyectos de inversión adicionales a realizarse durante el transcurso del ejercicio fiscal.

El valor comercial total de los 3 aviones y 6 helicópteros, según los avalúos periciales integrados al expediente, asciende a la cantidad de 5 millones 298 mil 300 dólares estadounidenses.

Asimismo, el Pleno aprobó el dictamen por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado enajenar a título oneroso mediante subasta restringida, seis unidades vehiculares, propiedad del Gobierno del Estado, asignados a la Contraloría General del Estado (CGE).

El motivo de la solicitud, refiere el documento, se fundamenta en la necesidad de realizar una depuración del inventario y la optimización de recursos públicos, permitiendo la liberación de seis espacios de estacionamiento y el cese de erogaciones por concepto de derechos vehiculares y primas de seguros.

Durante la sesión, le fue autorizado también al Poder Ejecutivo estatal la enajenación, a título gratuito en la modalidad de donación, 171 bienes muebles asignados a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), a favor de la Asociación Civil Patronato de Bomberos de Xalapa.

El dictamen técnico, refiere el dictamen, expone que el estado material de los 171 bienes muebles a enajenar son de oficina, herramientas, aparatos electrónicos y de cómputo en desuso, que se clasifican en calidad de incosteables y obsoletos que se encuentran en condiciones de deterioro físico, carentes de vida útil y perdiendo totalmente su funcionalidad.