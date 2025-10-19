IMSS y SESVER llevan a cabo vacunación en municipios afectados

octubre 19, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Inicia el Instituto Mexicano del Seguro Social aplicación de vacunas en comunidades afectadas por las inundaciones en la zona norte de la entidad, informó la delegación Veracruz Norte del IMSS.

En un comunicado detalló que se desplegaron 19 brigadas de vacunación con 37 integrantes del personal de enfermería, quienes se concentraron en la Unidad de Medicina Familiar 73 de Poza Rica.

Se trata de enfermeras contratadas para atender la contingencia que se vive en los municipios de la zona norte de Veracruz, además de personas de unidades médicas del IMSS Norte.

Se aplicarán vacunas como antiinfluenza, Toxoide Distérico (TDpa), rotavirus, exabalente, trecebalente, Virus del Papiloma Humano (VPH), Difteria, tosferina y tétanos (DPT), así como hepatitis B.

SESVER INSTALA MODULOS DE VACUNACION

Por su parte, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) instaló módulos de vacunación en varios puntos de Poza Rica para la aplicación de dosis de Toxoide Tetánico y Diftérico del Adulto, TDPa, Antihepatitis B para adulto y pediátrica, Antineumocócica, Tétanos, Difteria y Tosferina acelular de adulto, Triple Viral y Doble Viral, Hexavalente y Rotavirus.

Puede acudir a: Módulo Goodyear, Módulo Liverpool – Plaza Crystal, Módulo Vanguardia – Fraccionamiento Floresta, módulo Ruiz Cortines y Andador D, módulo Cándido Aguilar – Farmacia del Ahorro, Módulo Central de Autobuses, Módulo Sams Club, Punto Soriana / Chedraui Ruiz Cortines, Módulo Palmas, Módulo Reloj de la Paz (Hotel Paris), Módulo La Casa del Migrante, La Casa de La Cultura y Centro Recreativo Sauces.