Distribuyen más de 168 mil medicamentos en el sur de Veracruz

febrero 16, 2026

En cumplimiento del operativo estatal para la distribución de 10 millones 625 mil 716 piezas de medicamentos y material de curación, la Secretaría de Salud de Veracruz, en coordinación con el IMSS-Bienestar, distribuyó 168 mil 655 fármacos e insumos médicos, con una inversión de 5 millones 062 mil 670 pesos, en la región Las Choapas–Coatzacoalcos, al sur del estado.

⇒ La entrega periódica de insumos médicos representa un alivio para pacientes que dependen de tratamientos especializados, cuyos costos suelen ser elevados y difíciles de cubrir para muchas familias.

“Qué bueno que se preocupen por traer la medicina, porque hay personas que realmente la necesitamos”, compartió Eloísa García, usuaria atendida en Las Choapas. Mientras que Jocelyn Álvarez Gómez, auxiliar administrativa del área de Farmacia del Hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos, resaltó: “Actualmente contamos con un abasto de entre 80 y 90 por ciento, y los pacientes se van satisfechos”.

“Tras la entrega reciente, el abasto pasó de entre 80 y 85 por ciento a niveles de 90 a 95 por ciento, particularmente en medicamentos de uso frecuente como antihipertensivos y analgésicos. Ha incrementado el surtimiento de recetas completas y el número de pacientes beneficiados”, informó Karen García Alejandro, jefa de Farmacia y responsable sanitaria del Hospital Regional de Coatzacoalcos.

Como parte de esta gira de distribución, las Camionetitas de la Salud y Rutas de la Salud visitaron los centros de salud de Las Choapas, Cuichapa, Moloacán, Nanchital, Mundo Nuevo, Estero del Pantano, Colonia Nueva Obrera y Agua Dulce; así como el Hospital General de Minatitlán, el Hospital de la Comunidad Dr. Pedro Coronel Pérez, el Hospital Comunitario de Ixhuatlán del Sureste, el Hospital Regional de Coatzacoalcos Dr. Valentín Gómez Farías y el Hospital Materno-Infantil.

⇒ Cada itinerario de las Camionetitas y Rutas de la Salud responde a una logística territorial que prioriza la atención primaria, seguida de hospitales comunitarios y de alta especialidad, con base en los requerimientos reportados por cada unidad médica.