IMSS presenta el Programa de Trabajadores Independientes para Mexicanos en el Exterior

marzo 19, 2026

Mediante este, mexicanos en el extranjero pueden asegurar a sus familiares en México

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó el Programa de Trabajadores Independientes para Mexicanos en el Exterior, una estrategia que permite a connacionales que radican fuera del país incorporarse de manera voluntaria a la seguridad social mexicana y acceder no sólo a servicios médicos, sino a pensiones y otras prestaciones integrales.

Durante un mensaje en el que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, Robledo explicó que este esquema es una réplica del modelo ya implementado para trabajadores independientes en México, el cual fue incorporado a la Ley del Seguro Social en mayo de 2024.

El funcionario detalló que el aseguramiento voluntario no se limita a la atención médica, sino que incluye todos los seguros que ofrece el IMSS: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como ahorro para el retiro.

Además, contempla prestaciones sociales como estancias infantiles —ahora centros de educación infantil— y actividades culturales.

Uno de los principales cambios del modelo, señaló, es que el aseguramiento ahora cubre a familiares del trabajador afiliado.

Con una sola aportación se pueden beneficiar cónyuges, padres e hijos hasta los 16 años, o hasta los 25 si continúan estudiando.

En cuanto a la implementación para mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos, Robledo indicó que el proceso se realiza a través del portal del IMSS, donde los interesados pueden registrarse con su CURP, número de seguridad social —o generarlo en caso de no contar con uno—, además de proporcionar correo electrónico, teléfono y un domicilio en México.

Posteriormente, el sistema solicita declarar un ingreso mensual de manera autoadscrita, con el cual se calcula el monto de la cuota a pagar. Los usuarios pueden elegir esquemas de pago mensual, bimestral, semestral o anual, según sus necesidades.

El funcionario destacó también el uso de Finabien como uno de los medios de pago más eficientes para los connacionales, al permitir transferencias sin costos adicionales y con facilidades digitales a través de una aplicación móvil.

Robledo informó que hasta el momento hay 19 mil 500 mexicanos registrados en este esquema desde el extranjero, de los cuales 2 mil 300 ya han logrado pensionarse tras completar sus semanas cotizadas en México. Además, se han registrado 17 mil beneficiarios en territorio nacional que reciben atención médica y acceso a servicios del IMSS.

Agregó que 2 mil 693 personas han realizado aportaciones adicionales para acceder a créditos del Infonavit, y que el salario promedio registrado es de 408 pesos diarios, con una participación de 39% de mujeres y 61% de hombres.

En términos de costo, precisó que el aseguramiento parte de una cuota aproximada de mil 900 pesos mensuales —equivalente a unos 107 dólares—, lo que permite acceso a todas las prestaciones de la seguridad social tanto para el trabajador como para su núcleo familiar.

Finalmente, el titular del IMSS subrayó que el programa ya tiene presencia en distintos estados del país en cuanto a beneficiarios, con concentraciones importantes en entidades como Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y Coahuila, donde familiares de migrantes ya reciben atención médica en unidades del sistema de salud.