Llama IMSS a estar pendiente de salud mental de adolescentes

enero 30, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras destacar que el 50 por ciento de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años, el director de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 68, Armando Díaz Lara llamó a padres y madres de familia a cuidar la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Y es que, dijo, se debe estar al pendiente de cambios en su comportamiento, toda vez que en la edad adulta pueden acentuarse trastornos como depresión, ansiedad y síndrome limítrofe de personalidad.

El médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), delegación Veracruz Norte calificó como normal que en la adolescencia, entre los 12 a los 18 años haya cierto grado de rebeldía como parte de la búsqueda de identidad y autonomía, cuestionamiento de normas o que muestran irritabilidad y se distancíen de la familia.

Pero se debe estar al pendiente de cambios más notorios que pueden significar una alerta como cambios en los hábitos del sueño, bajo aprovechamiento escolar, irritabilidad o tristeza constante; aislamiento social, pérdida de interés por actividades familiares, incomodidad con aspectos físicos, miedo excesivo, preocupación constante, conductas de riesgo como autolesiones o consumo de sustancias.

“La ansiedad y depresión pueden tener síntomas diferentes a los que presentan los adultos, pues los menores lo externan como negatividad de acudir a la escuela o a actividades rutinarias; dolor de cabeza o de estómago recurrentes”.

El director de la Unidad Familiar llamó a generar vínculos seguros con los menores a través de la comunicación constante y mantener rutinas saludables.

Además “permitir que expresen sus emociones sin miedo a las burlas o regaños es muy importante, así como mantener supervisión de las redes sociales y establecer límites claros y coherentes; los juegos familiares ayudan al reforzamiento de las habilidades sociales y de afrontamiento emocional”.

Finalmente, consideró que en caso de notar alguno de los síntomas antes mencionados, acudir a su Unidad de Medicina Familiar donde cuentan con profesionales en Psicología y con programas diseñados para los jóvenes.